Pres. Benevento: “Giocare in estate. Venti giorni di stop e poi riprendere col nuovo anno”

“Bisogna spalmare questa stagione in due, ossia ripartire da dove si era finito, ma solo quando ci saranno le condizioni di sicurezza. Questa stagione si deve chiudere al 30 giugno 2021, traslando tutti i contratti di un anno”, parola del patron del Frosinone Maurizio Stirpe.

In merito a ciò, La Gazzetta dello Sport ha raccolto i pareri di alcuni presidenti di Serie B, tra i quali quello di Oreste Vigorito, numero uno del Benevento: “Condivido il principio di base di Stirpe, portare a termine l’attuale campionato non appena ci saranno le condizioni, ma non capisco il meccanismo per arrivare al 30 giugno 2021. Io ritengo che si possa giocare anche nei mesi estivi per completare l’attuale stagione, e questo vale per tutte le categorie. Una volta terminato questo campionato, e avuti tutti i verdetti, possono bastare anche soli 15-20 giorni di stop prima di ripartire con il nuovo. D’altronde le squadre la sosta la stanno facendo adesso”.