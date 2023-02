Primavera 1, Napoli-Lecce: le probabili formazioni

Dopo il brutto crollo di Milano in casa dell’Inter, la Primavera del Napoli cerca il riscatto al Piccolo di Cercola contro il Lecce, una delle migliori squadre della categoria (calcio d’inizio alle 16, diretta testuale su IamNaples.it, televisiva su Sportitalia). La formazione di mister Coppitelli, uno degli allenatori più apprezzati nel contesto del calcio giovanile soprattutto per il cammino ai tempi della Roma, è, infatti, nel blocco delle seconde in classifica, a pari punti con Sassuolo, Frosinone e Lecce.

Si gioca la prima giornata del girone di ritorno, all’andata finì 2-0 per il Lecce all’esordio stagionale degli azzurrini.

Il 4-0 incassato dall’Inter ha fatto riflettere, Frustalupi, squalificato per somma d’ammonizioni (guiderà la squadra dalla panchina il suo vice Giorgio Di Vicino), ha in mente dei cambiamenti rispetto alla formazione che ha iniziato la partita contro l’Inter. Sono previsti quattro cambi: Hysaj in difesa al posto di capitan Barba con D’Avino dirottato nel ruolo di braccetto sul centro-destra, Lamine e Giannini al posto di Marchisano e Acampa sulle corsie laterali, Rossi si riprenderà il suo posto al centro dell’attacco in luogo di Pesce.

Il sistema di gioco è sempre il 3-4-2-1, con Boffelli tra i pali, D’Avino, Hysaj e Obaretin in difesa, Lamine agirà a destra con Giannini a sinistra. In mezzo al campo si muoveranno Alastuey e Gioielli, Sahli e Spavone sono pronti a fornire il cambio di passo tra le linee, alle spalle del centravanti Rossi.

Il Lecce ha la miglior difesa del campionato, Coppitelli conferma il 4-3-3

Il Lecce punta tanto sul settore giovanile, soprattutto sullo scouting con investimenti importanti dedicati ad acquisti di spessore internazionale per la Primavera. Qualche frutto comincia già ad esserci, come dimostra l’ascesa del centrocampista classe ‘2002 Gonzalez nella prima squadra guidata da Baroni. Un esempio può essere l’acquisto della mezzala sinistra classe ‘2004 Samek, pagato circa 2 milioni di euro, cioè il costo complessivo di un’annata dell’intero vivaio del Napoli.

È una squadra solida, con la miglior difesa del campionato (solo dodici gol incassati in 17 partite), vanta un ottimo momento con quattro vittorie consecutive e cinque risultati utili. In Coppa Italia si è fermato agli ottavi di finale, perdendo solo ai rigori in trasferta contro la Roma.

Coppitelli, assistito nel ruolo di vice dall’ex attaccante del Lecce Chevanton, dovrebbe confermare il 4-3-3. In porta ci sarà Borbei, Munoz e Dorgu lavoreranno sulle corsie laterali con Pascalau e Hasic al centro della difesa, Vulturar agirà da play con Berisha e Samek nel ruolo di interni di centrocampo. Il tridente offensivo sarà composto da Corfitzen, Burnete, il miglior marcatore della squadra con sei gol, e Salomaa.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli, D’Avino, Hysaj, Obaretin; Lamine, Alastuey, Gioielli, Giannini; Sahli, Spavone; Rossi. A disp.: Turi, Barba, Acampa, Sequino, Bonavita, Boni, Marchisano, Mutanda Kasongo, Marranzino, Koffi, Russo, Pesce. All. Frustalupi

LECCE (4-3-3): Borbei, Munoz, Pașcalău, Hasic, Dorgu; Berisha, Vulturar, Samek; Corfitzen, Burnete, Salomaa. A disp.: Leone, Moccia, Bruns, Russo, Hegland, Mcjannet, Daka, Minerva, Kljum, Bruhn. All. Coppitelli

A cura di Ciro Troise