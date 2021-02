Primavera 2B, risultati e classifica: gran vittoria del Frosinone sul Cosenza

Torna in scena quest’oggi la Primavera 2, in campo per la 10^ giornata. Nel Girone B, il Napoli di Cascione non è sceso in campo contro la Salernitana dopo il rinvio della gara, avvenuto ieri.

Di seguito il resoconto dei risultati odierni con annessa classifica:

Salernitana-Napoli (rinviata)

Pisa-Pescara 0-0

Cosenza-Frosinone 2-4

Benevento-Virtus Entella 3-3

Lecce-Crotone 1-1

Spezia-Reggina 21/02 ore 15:00

CLASSIFICA