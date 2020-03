Psg, ansia Mbappé: febbre e mal di gola

Ansia per Kylian Mbappé, fermato da un attacco influenzale e da un forte mal di gola. ll francese rischia di saltare la sfida di Champions League con il Borussia Dortmund, in programma domani sera al Parco dei Principi. Una partita che si disputerà a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. Mbappé, dopo essere stato esentato dall’allenamento di ieri svolto al Camp des Loges, dovrebbe rimanere a riposo anche oggi durante la rifinitura della gara coi tedeschi. La sua presenza è in bilico, le condizioni non gli permettono ancora di tornare in campo coi compagni, chiamati a rimontare il 2-1 ottenuto dai gialloneri all’andata. Un’assenza, la sua, che ha allarmato soprattutto pensando alle notizie di cronaca che coinvolgono ogni angolo del mondo. L’ottimismo su un suo recupero è diminuito, lo staff medico del Psg deciderà soltanto all’ultimo se rischiarlo o meno. Thomas Tuchel, stando alle indicazioni che arrivano a 24 ore dal fischio d’inizio, potrebbe portarlo in panchina per poi sganciarlo in caso di necessità.

fonte: corrieredellosport