L’Inghilterra batte 2-1 la Polonia nella valida per la 3ª giornata della fase a gruppo I per le qualificazione a Qatar 2022. Inglesi in vantaggio al 19′ con Kane su calcio di rigore. La Polonia pareggia al 58′ con Moder su assist di Milik, ma la squadra di Southgate segna all’85’ il gol vittoria con Meguire. L’azzurro Piotr Zielinski ha giocato quasi tutta la gara, in campo 86′ e sostituito da Grosicki.