Qatar 2022, Islanda-Macedonia 2-2: 90 minuti per Elmas

Finisce in parità il match di Reykjavik tra Islanda e Macedonia del Nord, valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar. Ospiti in vantaggio di due reti con Velkosvski e Alioski, a segno rispettivamente al 12′ e al 54′, e poi rimontati nel finale dal leccese Bjarnason e da Gudjohnsen, che hanno fissato il risultato finale sul 2-2. Tra gli “italiani” in campo anche il centrocampista del Napoli Eljif Elmas, rimasto in campo per l’intera durata dell’incontro.

La classifica aggiornata del gruppo J

Armenia 10 (4 partite disputate)

Germania 9 (4)

Macedonia del Nord 8 (5)

Romania 6 (4)

Islanda 4 (5)

Liechtenstein 0 (4)