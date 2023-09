Qual. Euro 2024, Romania-Kosovo sospesa al 16′

E’ stata sospesa dopo appena 16′ la partita tra Romania e Kosovo, valida per la 6^ giornata per le qualificazioni a Euro 2024 del Gruppo I. Gli ultras rumeni, come riferito dal giornalista Emanuel Rosu, hanno intonato dei cori ed esposto degli striscioni: “Kosovo è Serbia“. I giocatori della Nazionale kosovara hanno abbandonato il campo applaudendo in modo ironico i tifosi di casa, tra questi presente anche Amir Rrahmani, capitano. La partita è ancora sospesa e la polizia si è recata dai tifosi della curva rumena per cercare una soluzione. Per il momento, non si registrano passi in avanti per proseguire la partita. La UEFA, probabilmente, prenderà seri provvedimenti.