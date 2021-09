Qualificazioni Qatar 2022, il pari della Svizzera è un regalo all’Italia. Lo spettro degli spareggi si allontana

Buone notizie per l’Italia anche dagli altri campi. Dopo la netta vittoria contro la Lituania arriva anche una bona notizia dalla Svizzera. Gli elvetici, avversari diretti dell’Italia per il primato del girone, non sono andati oltre il pari con l’Irlanda del Nord. Un risultato che fa felice l’Italia, in quanto la Svizzera, che ha due partite da recuperare, è ora a 6 punti dagli azzurri. Un distanza che consente all’Italia di essere padrona del proprio destino. Vincendole tutti infatti gli Azzurri staccherebbero il pass per il Qatar senza dover passare per gli spareggi.