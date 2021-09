Qualificazioni Qatar 2022 – L’Italia regola facilmente la pratica Lituania: 5-0 e anche Di Lorenzo in gol!

Netta vittoria per l’Italia di Mancini che, dopo i due mezzi passi falsi contro Svizzera e Bulgaria si rifà ampiamente contro la Lituania cenerentola del girone. Gli Azzurri regolano la pratica già nel primo tempo con le reti di Kean (doppietta), Raspadori e l’autogol di Utkus (su iniziativa di Raspadori). Nella ripresa arriva anche la prima rete in nazionale per il terzino del Napoli Di Lorenzo che con Mereti infortunato e Insigne tornato in anticipo a Napoli tiene alta la bandiera della truppa azzurra di reduci dall’europeo vinto.