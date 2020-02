Radio Marte – Toto allenatore Napoli, quattro nomi sul taccuino se non resta Gattuso

Premesso che conservando il rendimento recente (5 vittorie nelle ultime 6) Rino Gattuso potrebbe correre sereno verso una riconferma, sono quattro, secondo quanto appreso da Gonfialarete.com, i nomi di cui si discute in casa Napoli per il futuro della panchina azzurra. De Laurentiis ha un preferito, anzi due: il sogno proibito del presidente sarebbe quello di riportare a casa Maurizio Sarri, la cui posizione sulla panchina bianconera è in prospettiva futura tutt’altro che inscalfibile. L’alternativa per il presidente risponde al nome di quello che da tempo è un suo pupillo: quel Gian Piero Gasperini, che De Laurentiis aveva trattato e praticamente assunto nel 2010 prima del rinnovo in extremis con Mazzarri.

Dal canto suo, la direzione sportiva di Cristiano Giuntoli indica come profilo ideale quello di Ivan Juric, preferito del ds che però finora non è ancora riuscito a convincere del tutto De Laurentiis da questo punto di vista. C’è un quarto nome infine che mette tutti d’accordo e su cui direttore sportivo e presidente trovano un punto di incontro: il nome, è quello di Simone Inzaghi, che potrebbe scegliere di liberarsi dal suo contratto con la Lazio al termine di una stagione in cui il suo lavoro ha raggiunto l’apice di un lungo ciclo.

Trattandosi in tutti e quattro i casi di allenatori attualmente sotto contratto, le variabili da considerare sono diverse e questo, chiaramente, gioca a favore di Gattuso, che intanto convince sempre più.

fonte: gonfialarete.com