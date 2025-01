RAI – Comuzzo spinge per il Napoli, De Laurentiis potrebbe chiamare Commisso

Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto a Rai 3 nel corso del Tgr Campania: “E’ in corso il vertice tra l’agente di Comuzzo e la Fiorentina, il calciatore spinge per il Napoli, ma il club azzurro deve aumentare la propria offerta, si deve avvicinare almeno a 35 milioni. Non è escluso che De Laurentiis in queste ore possa parlare direttamente al telefono con Commisso per rimuovere l’ostacolo. Per Garnacho il Napoli non va oltre i 50 milioni + 7 di bonus per, il Manchester United è fermo sui 65 milioni. Se non ci saranno novità il Napoli valutare altri profili, è ufficiale l’interessamento per Francis Amuzu dell’Anderlecht potrebbe arrivare in prestito, è un attaccante ghanese che non costa tanto. Deciso il futuro di Ngonge, il giocatore che piace a Lazio e Verona resterà in azzurro. Per quanto riguarda Biraghi al momento il Napoli non si è fatto più vivo così come mi ha riferito l’agente”.