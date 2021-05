RAI – Il Napoli attende il destino di Allegri. Spalletti ha già detto sì

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli “Bisogna aspettare la fine del campionato e gli ultimi verdetti per far partire il valzer delle panchine in Serie A. Quello che accadrà dopo l’incontro Zhang-Conte e quello che accadrà domenica sera alla Juve, darà poi la stura a tante altre panchine. Il Napoli è in attesa di capire il destino di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico bianconero è in corsa per il Real Madrid ed è sondato anche da Juve e Inter, prioritarie rispetto al Napoli. Se Allegri dirà di no a De Laurentiis, il presidente, come ha confessato ai suoi più stretti collaboratori, prenderà tempo e l’allenatore sarà deciso a fine maggio oppure a inizio giugno. Simone Inzaghi verrebbe volentieri al Napoli ma fa un pensierino anche alla Juve, ovviamente preferita al club azzurro. Quindi il Napoli attende il movimento di questi allenatori fermo restando che uno l’ha già bloccato, infatti Luciano Spalletti ha già detto di si al Napoli. Poi c’è l’ipotesi Cristophe Galtier. Alcuni colleghi francesi parlano di un Lille che non vorrebbe liberare il tecnico mentre altri riferiscono che ha già un accordo col Nizza anche se l’inserimento del Napoli potrebbe far cambiare idea al francese, visto il maggiore fascino della piazza partenopea. Il nome uscirà fuori da questi quattro allenatori, terrei fuori Ivan Juric dalla lista per un fattore tattico”.