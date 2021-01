RAI – Lo spogliatoio ha fatto capire che è con Gattuso

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport: “Lo spogliatoio ha fatto capire che è con Gattuso, il contratto per il rinnovo dell’allenatore è stipulato e se ci saranno risultati positivi potrebbe essere firmato. Tutto fermo per gli acquisti, servirebbe un terzino sinistro, ma non ci sono le condizioni economiche, se non esce Ghoulam non lo si può rimpiazzare. E’ stato seguito Nuno Tavares, ma la valutazione è iperbolica per le casse del Napoli, si parla di 40-50 milioni, cifra non spendibile neppure qualificandosi in Champions”.