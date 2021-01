RAI – Milik, ADL non gli perdonerà il tradimento per l’accordo con la Juve quando gli propose il rinnovo

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Milik andrebbe volentieri a Madrid e il Marsiglia non è in cima alle sue preferenze. Se la Polonia gli garantisse un posto agli Europei dopo un anno di tribuna, l’ex Ajax valuterebbe le offerte di Juve, Milan e Inter e Roma a giugno. I club prendendolo a zero farebbero follie per lui. Reintegro in rosa? Smentisco. De Laurentiis non gli perdonerà il tradimento umano per essersi accordato con la Juve nonostante il rinnovo proposto quando era infortunato”.