RAI – Milik, domani colloquio tra i suoi agenti e il Napoli: al polacco sarà chiesto di rinunciare a due mensilità

Ultime su Arek Milik riferite dal giornalista Rai Ciro Venerato nel corso della ‘Domenica Sportiva’: “Oggi c’è stata una telefonata importante di Paratici alla Roma e all’agente di Dzeko. La Juventus non aspetterà ancora molto l’operazione dei giallorossi con Milik. Gli agenti di Milik sono a Napoli e domani avranno un colloquio col club azzurro. Il Napoli chiede all’attaccante di rinunciare agli stipendi di luglio e agosto per eliminaere le multe per il danno d’immagine. Quindi il polacco dovrebbe rinunciare agli stupendi per non avere problemi futuri con l’arbitrato ed è stato consigliato dai suoi agenti di accettare questa proposta. Con la Roma discorso bonus verso il basso da rivedere ma bisogna fare in fretta, infatti la Jvue non aspetta e nel frattempo monitora: Cavani, Lacazette e Morata”.