Rai – Napoli, Adl temporeggia sulla scelta del tecnico: si guarda anche in casa Lazio

Durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni: ecco le sue parole:

“ADL ha ribadito a suoi collaboratori che l’allenatore sarà deciso a campionato finito. Il patron azzurro sta temporeggiando per capire cosa succederà anche in casa Lazio, con Simone Inzaghi che non ha ancora rinnovato il suo contratto. Spalletti firmerebbe anche in caso di mancata qualificazione Champions, ma il presidente azzurro aspetta di avere un quadro completo sugli allenatori disponibili. In caso di Europa League De Laurentiis ha fatto sapere di non essere intenzionato a spendere più di 2 milioni di euro per il tecnico.

Su Sarri? Al momento non ci sono stati contatti con l’ex tecnico azzurro. Il tecnico toscano accetterebbe qualsiasi programma, ma al momento nessuno si è palesato con lui o con il suo agente Ramadani. Forse giocatori come Osimhen non si sposerebbero con il suo gioco.”