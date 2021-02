In casa Napoli sono tanti gli assenti e svuotare l’infermeria è una delle priorità in casa azzurra.

Secondo quanto riporta il collega di Rai Sport Ciro Venerato, come riferito a Kiss Kiss Napoli, Diego Demme ed Andrea Petagna non ci saranno in Europa League ma torneranno a disposizione per la sfida con il Benevento.