Ranking, l’Argentina torna in vetta: l’Italia di Mancini resta in ottava posizione

Sei anni dopo l’ultima volta, l’Argentina e’ di nuovo al vertice del calcio mondiale posizionandosi al primo posto nel Ranking Fifa. L’Albiceleste, campione del mondo 2022, grazie alle recenti vittorie in amichevole contro Panama (2-0) e Curaçao (7-0) ha detronizzato il Brasile (ora terzo, scalando di due posizioni), meno 2), che ha pagato a caro prezzo la sconfitta nell’amichevole contro il Marocco (2-1). Non solo la Seleçao ha ceduto il primo posto, ma ha anche visto la Francia precederla. L’ascesa al secondo posto dei Bleus e’ dovuta alle vittorie consecutive nelle qualificazioni a UEFA Euro 2024 contro Olanda (4-0) e Repubblica d’Irlanda (1-0). Al di fuori del trio di testa, non ci sono stati altri stravolgimenti ra i primi 10. Il Belgio (4°) rimane appena fuori dal podio, seguito da vicino dall’Inghilterra ( 5°). L’Italia resta ottava preceduta da Olanda (sesta) e Croazia (settima) mentre a chiudere la top ten e’ il Portogallo (nono) e la Spagna (decima). Lo scambio di posizioni tra Senegal (18°, piu’ 1) e Danimarca (19°, meno 1) sono stati gli unici altri cambiamenti degni di nota nella Top 20. Piu’ in basso in classifica, pero’, non sono mancati i movimenti, con i passi avanti di Serbia (25esima, piu’ 4), Algeria (34esima, piu’ 6), Egitto (35esima, piu’ 4), e Scozia (36esima, piu’ 6) tra i piu’ significativi. Non meno impressionanti i progressi di Romania (46esima, piu’ 6) e Canada (47esima, piu’ 6), che passano nella Top 50 a scapito di Mali (53esima, meno 8) e Arabia Saudita (54esima, meno 5). Tuttavia, la squadra che si migliorata di piu’ ruispett all’ultima classfica e’ la Repubblica Centrafricana (122esima, piu’ 10). Battendo due volte il Madagascar ha superato Namibia (106°, piu’ 7), Malesia (138°, piu’ 7) e Gambia (120°, piu’ 6).