Raspadori a Sky: “Ci sono delle difficoltà, siamo forti e lo vogliamo dimostrare”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo il pari con il Cagliari: “Il gol preso nel finale fa arrabbiare tantissimo, ma anche il fatto che non siamo riusciti a sfruttare le occasione per portarci al doppio vantaggio. Dobbiamo pensare che possiamo fare sempre meglio, abbiamo delle difficoltà e non stiamo facendo quello che dovremmo fare, vista la qualità della squadra. Non dobbiamo pensare negativamente e che questo sia il nostro massimo. Dobbiamo lavorare e dare di più. Champions? Il margine è ampio, ma fino a quando avremo la possibilità ce la metteremo tutta. Calzona? Assolutamente, chiunque fa parte di questo club è consapevole che si voglia esprimere un calcio di livello. Ci sono delle difficoltà, ma stiamo lavorando per migliorare. Ho sempre conosciuto la strada del lavoro per ottenere degli obiettivi. Fattore psicologico? Credo che a livello mentale siamo un pò contratti. Quando le cose vanno bene, tutto è più semplice, ma la volontà è quello di fare il nostro meglio. Siamo una squadra forte e lo vogliamo dimostrare”.