Rastelli: “Avere un’alternativa ad Osimhen è utile. Emerson? Sarebbe un gran rinforzo”

Ai microfoni di Tmw Radio ha parlato cosi l’ex allenatore del Cagliari Massimo Rastelli. Ecco le sue parole sul Napoli:

“Qualcuno là davanti credo sia molto utile perchè Osimhen è fermo da un po’ di tempo per un infortunio rognoso. La spalla è delicata e lo si sta vedendo anche nel suo caso. Dunque è importante avere un altro attaccante di spessore per una squadra che vuol puntare in alto, così come è opportuno ricercare un centrocampista che possa avere più qualità e giocate più in verticale per sveltire la manovra del Napoli”. Demme lo farebbe partire? “Spesso ho detto che è un classico giocatore che un tecnico vuol sempre avere: non ruba l’occhio ma ti dà sostanza in fase di interdizione, in determinate partite può essere utile. E avere molti uomini a centrocampo è importante visto anche che si gioca tanto. Ovviamente sono mie considerazioni dall’esterno esterno, poi valuta l’allenatore”. Emerson Palmieri è un altro obiettivo “Gran bel giocatore, ha spinta, gamba, qualità. Può essere un ottimo rinforzo”.