Real Madrid, Odegaard rientrerà alla Casa Blanca già dal prossimo giugno

Martin Odegaard tornerà al Real Madrid già per il 2020-2021. Come riporta oggi As, il giovane talento classe 1998 ha finalmente convinto i blancos a puntare su di lui. Protagonista in questa prima parte di stagione con la maglia della Real Sociedad (quattro gol e cinque assist in 16 presenze), il fantasista norvegese è stato ceduto la scorsa estate in prestito biennale proprio al club di San Sebastián. Un’operazione i cui tempi saranno però con ogni probabilità anticipati di 12 mesi.

Fonte: Tuttomercatoweb