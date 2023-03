Redknapp: “Il Napoli? E’ una di quelle che può vincere la Champions League”

Harry Redknapp, ex allenatore, tra le altre, del Tottenham, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb:

Che impressioni ha avuto dal Milan?

“Sembra in grandi condizioni. Ma devo ammettere che le squadre italiane non sono forti come una volta, non siamo allo stesso livello di qualche stagione fa. Milan e Inter certamente hanno grande tradizione, ma l’unica che mi dà l’impressione di essere una squadra top in questo momento è il Napoli. Quello che sta facendo è incredibile, il margine di vantaggio che ha creato sulle avversarie è spaventoso”.

Può andare lontano anche in Champions, la squadra di Spalletti?

“Le dirò, quest’anno la corsa è aperta come non mai. Il Liverpool è quasi fuori, il Manchester City non gioca come l’anno scorso, il Chelsea gioca male. Se devo pensare a chi può vincere mi vengono in mente tre nomi: il Bayern, il Manchester City e il Napoli. Forse anche il Real Madrid, ma forse”.