Reina: “Tornare a Napoli è sempre una emozione grande, questa città mi appartiene”

“Sono passati già quattro anni da quando non faccio più parte di questo club ma per me ritornare qui è sempre un emozione grande. Questa città mi appartiene,la sento mia, qui sono a casa, e questo grazie al calore che mi avete dato e che ancora sento ogni volta che penso a voi. Sarà impossibile dimenticare il vostro essere affettuosi e calorosi. Un grande grazie va alla società che mi ha dato la possibilità di vivere in questa città e di provare emozioni grandi. È vero come si dice arrivare a Napoli è una paura ma andare via è un forte dolore. T’AM NAPOLI. GRAZIE SEMPRE E BUONA FORTUNA”, scrive su Instagram l’ex portiere azzurro Pepe Reina che ha affrontato il Napoli al Diego Armando Maradona in amichevole con il suo Villarreal.