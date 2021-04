Reja: “Il Napoli per come sta giocando non avrà problemi ad arrivare in Champions”

Edy Reja, ct dell’Albania, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il Napoli per come sta giocando non avrà problemi ad arrivare nelle prime quattro. Rispetto alle altre mi sembra che sia avvantaggiato. Non ha scontri diretti. Gattuso ovviamente non mollerà nulla e saprà tenere alta la guardia. Il Napoli è convinto della sua forza. Ha una rosa completa ed una panchina di grandissimo livello. Osimhen pensavo che poteva essere devastante. Per questo avevo messo il Napoli tra le favorite per lo scudetto. Se fosse stato bene la squadra se la giocava fine alla fine. Lavezzi era 83 kg, gli dissi ma dove vai conciato così? Mi rispose mister non ti preoccupare che tra un mese sto in forma. E così fece. Ricordo che si arrabbiò molto quando lo tolsi contro il Benfica. Fu bravo Marino a mediare. Il Pocho ed Hamsik sono due miei figliocci”.