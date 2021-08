Renica sul Napoli: “Con infortuni e fatica riappariranno i vecchi problemi”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi l’ex azzurro Alessandro Renica:

“Spalletti fa bene a dire che il Napoli sta bene così? No, quando arriveranno le assenze, la fatica e gli infortuni, riemergeranno antichi problemi per quanto lui sia un allenatore esperto. La rosa va completata perché altrimenti si tornerà a dire o a pensare che il problema è l’allenatore quando non lo è.

Juan Jesus al posto di Maksimovic fa guadagnare il Napoli? Questo lo vedremo, sarà il campo a dire se è vero o non è vero. Onestamente Juan Jesus all’Inter piaceva, poi si è un po’ perso e non si è migliorato, non è emerso, anzi è regredito. Però per quanto l’hanno pagato e per le caratteristiche che ha può andare. Spalletti lo conosce, forse è lo hanno accontentato. Quando parliamo del Napoli comunque implicitamente parliamo di una squadra che si deve porre alti obiettivi. Si riparta dal girone di ritorno dell’anno scorso. Quella squadra è una squadra che ha giocato alla pari dell’Inter, facendo gli stessi punti. Ora è arrivato un allenatore esperto, ci aspettiamo molto da lui”.