Repice: “Milan-Napoli promette spettacolo, preferisco Simeone a Raspadori”

Francesco Repice, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Milan-Napoli promette spettacolo. I rossoneri sono più maturi perchè hanno già vinto, il Napoli questo step ancora lo deve fare. Il problema è la gestione: quando non ti riesce ad andare a mille allora hai bisogno di altre cose. Non so se il Milan e il Napoli le hanno, certo è che per vincere devono andare sempre a 200 orari. Scelte in attacco? Le squadre devono giocare col centravanti, non credo al falso nove. Preferisco Simeone a Raspadori in attacco. Poi sono gli uomini a fare la differenza: puoi inventarti quello che vuoi ma se hai Iniesta e Xavi devi vincere a prescindere. Lobotka? Quando non c’è si capisce che manca. Il resto vedi che gira male”.