Repubblica – Allan rischia due multe per l’ammutinamento del 2019

Repubblica scrive a proposito dell’ammutinamento del 2019 dei calciatori del Napoli dopo la sfida contro il Salisburgo ed in particolare della situazione relativa all’ex azzurro Allan: “Comincia la resa dei conti con Allan, che di quella rivolta fu il protagonista. L’arbitro scelto dal giocatore è milanese, Roberto Ninno, fa parte dello studio Clovers di via Savona. Allan è stato due volte citato dal Napoli: per la reazione collettiva e per lo scontro personale con Edoardo De Laurentiis. Vicepresidente. Allan rischia non una ma due multe, quindi non il 25 ma il 50 per cento dello stipendio. Totale 160 mila euro. L’altro arbitro, designato dal Napoli, è un giurista di grido, l’avvocato Bruno Piacci, già nominato per la controversia con Higuain”.