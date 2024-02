L’edizione odierna di Repubblica analizza il momento difficile in casa Napoli e sottolinea che lo stesso Calzona non si aspettava una situazione così critica.

Alla ripresa degli allenamenti il tecnico ha provato a scuotere la squadra, richiamando Politano e Simeone per gli egoismi nel finale di Cagliari. L’aria che tira – in questo periodo difficile – è comunque piuttosto negativa. Si spera in una reazione in quel di Reggio Emilia.