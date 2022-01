Luciano Spalletti sarà l’allenatore del Napoli almeno per le prossime due stagioni. Il presidente De Laurentiis, infatti, ha deciso di blindarlo dopo l’ottimo lavoro svolto in sin qui nel corso della stagione La Repubblica. a tal proposito, fa sapere che inizialmente esisteva un accordo di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League, ma il presidente azzurro ha cambiato idea ed ha deciso di blindarlo fino al 2024 perché ha grande stima dell’allenatore toscano.