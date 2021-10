Repubblica – Fiorentina-Napoli, per Callejon non sarà mai una partita come le altre

Per José Maria Callejon Fiorentina-Napoli non sarà mai una partita come le altre. O meglio. Ogni qual volta lo spagnolo incontrerà i partenopei non sarà mai uguale alle altre. Ma questa volta l’impressione è che questa sfida avrà tutt’un altro fascino rispetto alle uscite degli ultimi anni. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de La Repubblica, Callejòn era in campo quando la Fiorentina perse per 6-0 al “Diego Armando Maradona” di Napoli. In quell’occasione giocò per 74’ minuti, mentre al ritorno Beppe Iachini gli concesse un solo quarto d’ora. Ma adesso sembra esserci un altro tipo di musica. I viola, infatti, sono tornati protagonisti in campionato ed attualmente lo spagnolo rappresenta un vero e proprio punto fermo del nuovo corso targato Vincenzo Italiano.