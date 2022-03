Repubblica – Il desiderio di Insigne: essere decisivo per lo Scudetto del Napoli

La Repubblica ha dedicato spazio a Lorenzo Insigne, capitano del Napoli ed esterno della Nazionale. L’azzurro, dopo la delusione dell’eliminazione degli azzurri ai playoff per il Mondiale, vuole concentrarsi sulle sue ultime partite con la maglia del Napoli, prima di andare in Canada, al Toronto, e ha un grande desiderio: “Essere decisivo per lo scudetto del Napoli. Il suo ultimo ballo con l’azzurro cromaticamente chiaro – l’unico indossato in carriera in serie A – durerà ancora otto partite e in palio c’è il sogno della sua vita sportiva: vincere con la squadra della sua città da capitano. Toccherà ovviamente a Spalletti rigenerarlo soprattutto dal punto di vista mentale. Insigne dovrà incanalare tutta l’amarezza di questo tonfo e trasformarla nell’energia giusta per fare la differenza e congedarsi dallo stadio Maradona nel migliore dei modi”