Repubblica – Il Napoli di Gattuso è nato dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina

“Il futuro del Napoli è adesso, anche se ovviamente Gattuso e i suoi giocatori non possono concedersi distrazioni e sono concentratissimi sul presente”. Così’ scrive l’edizione odierna di Repubblica, che spiega come tecnico e squadra siano focalizzati al massimo sul campionato per dare un senso a una stagione che fino alla metà di gennaio sembrava compromessa in maniera quasi irrimediabile.

“Gli interventi della società sul mercato invernale non sono serviti invece soltanto per anticipare la ( inevitabile) rivoluzione di giugno – scrive il quotidiano – ma pure per aiutare il nuovo tecnico a scuotere dal loro assurdo torpore gli azzurri, che sono riusciti a uscire finalmente dal tunnel con tre vittorie di fila. La gara spartiacque è stata quella con la Fiorentina, quando i nuovi acquisti erano rimasti in disparte in favore dei senatori”. Il quotidiano sottolinea come proprio dopo quella gara sia nato il nuovo Napoli di Gattuso ed iniziata una rivoluzione già annunciata.