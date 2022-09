Repubblica – Lazio, Luis Alberto e Pedro partiranno dalla panchina contro il Napoli

Sarri contro Spalletti, Immobile contro Osimhen, ma soprattutto, Lazio contro Napoli. Il match dell’Olimpico sarà sicuramente una delle sfide più interessanti della quinta giornata e la Repubblica ne parla tracciando quella che dovrebbe essere la formazione tipo dei biancocelesti: “Con le due certezze alla caccia del tris. Sarri punta su Romagnoli e Felipe Anderson, usciti per infortunio mercoledì contro la Sampdoria, per il big match dell’Olimpico contro il Napoli (ore 20.45, diretta Dazn e Sky). Dopo la vittoria di carattere contro il Bologna e quella di spessore contro l’Inter, decisa dagli ingressi di Luis Alberto e Pedro, i biancocelesti vogliono regalarsi la terza notte consecutiva da sogno in casa. Nell’undici titolare, nonostante una condizione fisica non ottimale e qualche timore, ci saranno sia Romagnoli che Felipe Anderson, due elementi vitali per l’ecosistema di Sarri. In campo la formazione tipo con il solito ballottaggio, quello tra Vecino e Luis Alberto, provato nella rifinitura con Cataldi e Milinkovic: l’uruguaiano rimane favorito. Dietro Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic, con Provedel in porta, mentre a completare l’attacco con il brasiliano ci saranno Immobile e Zaccagni: panchina per Pedro, unico assente nella rifinitura. Poco più di 10 mila i biglietti venduti, compresi quelli del settore ospiti, a capienza ridotta per le misure di sicurezza (2800 posti). Considerando gli abbonati, saranno quasi 40 mila gli spettatori presenti con gli Ultras Lazio che hanno chiesto a tutti via social di indossare una maglia, una sciarpa o portare una bandiera biancoceleste per colorare l’Olimpico: prevista anche una scenografia”.