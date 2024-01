Repubblica – Napoli, col Verona rientreranno quattro giocatori

La Repubblica ha fatto il punto sul rientro di alcuni calciatori del Napoli per la sfida contro il Verona: “Già da domenica servirà di più e contro il Verona al Maradona non basterà tenere botta in difesa. Rientreranno però dopo le rispettive squalifiche scontate ieri Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste, mentre almeno in gruppo dovrebbe esserci pure Anguissa, di rientro dalla Coppa d’Africa. Da valutare infine le condizioni di Olivera, Natan e Meret, non così lontani dal rientro. Si intravede la luce alla fine del tunnel e per questo il pari con la Lazio vale tanto, in attesa di tempi migliori”.