Il quotidiano Repubblica, nell’edizione di oggi, ha confermato che il Napoli svolgerà un ritiro invernale in Turchia di due settimane:

“Mancano 4 gare alla sosta e il Napoli ne ha tre al Maradona, con la chance di godersi i Mondiali in testa. Gli azzurri hanno vinto fuori casa gli scontri diretti con Lazio, Milan e Roma, senza vertigini. Nella sosta tournée in Turchia: due settimane a dicembre ad Antalya, per simulare un ritiro estivo in vista della ripartenza”.