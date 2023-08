Repubblica – Napoli, Lindstrom era nel mirino della Juventus: il retroscena

L’edizione di oggi di Repubblica ha parlato dell’acquisto di Jesper Lindstrom da parte del Napoli. Il trequartista danese ex Eintracht era anche nel mirino della Juventus, con Giuntoli come suo estimatore principale:

“C’è anche il retrogusto non trascurabile dello smacco, perché Jesper Lindstrom era un obiettivo di mercato pure della Juventus e Aurelio De Laurentiis è riuscito invece a battere la concorrenza dei bianconeri, togliendosi lo sfizio supplementare di lasciare a bocca asciutta il suo ex braccio destro, il ds Cristiano Giuntoli. Ma l’acquisto del jolly d’attacco danese, 23 anni, tanto talento e margini di crescita, è importante per il Napoli soprattutto per motivi di natura tecnica ed economica, ovviamente”.