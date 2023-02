Repubblica – Napoli, l’obiettivo è sfatare il tabù degli ottavi in Champions

L’edizione di oggi di Repubblica ha rivelato alcuni dettagli della cena del Napoli in un noto ristorante a Maddaloni. Un clima sereno, con De Laurentiis che ha precisato a Spalletti e alla squadra quanto tenga alla Champions League:

“Forse non c’è nemmeno più bisogno di un patto per blindare il trionfo in campionato, arrivati a questo punto. Ma per sfatare il tabù degli ottavi in Europa -con tanti soldi in ballo- un incentivo a sorpresa per il gruppo potrebbe saltare fuori, pure tenendo conto dei cinque successi (che hanno fruttato al club 14 milioni di premi) già messi insieme nella fase a gironi”.