Repubblica – Napoli, Spalletti rimarrà ma ora vuole pensare solo al campo

La Repubblica si è soffermata sul futuro di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli: “A fronte dell’annuncio del presidente in occasione del premio Bearzot, non c’è stata una reazione o consenso pubblico dell’allenatore. Non ha reagito né utilizzato una frase di circostanza per confermare effettivamente il prosieguo dell’avventura azzurra. Ma nessun caso. Semplicemente, il tecnico preferisce concentrarsi sul campo e sul presente tra gli obiettivi in campionato e in Champions. Dall’altra parte alla società non serve molto visto che la società vanta un’opzione unilaterale per il rinnovo fino al 30 giugno 2024. ADL, però, ha fatto comunque la prima mossa molto probabilmente – aggiunge il quotidiano – per testare la volontà dell’allenatore e capire le intenzioni per il futuro. Seguirà un colloquio in privato per mettere nero su bianco”.