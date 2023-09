Repubblica, patto ADL – Osimhen!

Il presidente Aurelio De Laurentis si è unito alla squadra nella trasferta di Lecce, repubblica riporta quanto accaduto ieri sera nel ritiro azzurro:

“Un nuovo Patto Azzurro nella trasferta in Puglia, con un incontro per il disgelo tra presidente e bomber nigeriano Osimhen. Il rischio di uno strascico va evitato a tutti i costi e il blitz di De Laurentis in Puglia è pure la chance per un franco colloquio con Osimhen a quattr’occhi. È infatti troppo importante che il centravanti del Napoli ritrovi la giusta serenità anche se per il momento c’è uno stallo quasi definitivo sulla trattativa per il rinnovo sul contratto”