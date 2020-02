Repubblica – San Paolo, si va verso il pienone contro il Lecce: sfondato il muro dei 40.000 spettatori

Il Napoli torna a giocare alle ore 15 di domenica e si prospetta un ritorno in grande. Secondo quanto riporta La Repubblica, contro il Lecce al San Paolo si sfonderà il muro dei 40.000 persone. Infatti, le curve sono esaurite e ci si aspetta una cornice di pubblico anche grazie ai prezzi popolari dei biglietti. Discorso simile per il Barcellona, nonostante la vendita sia ancora in fase di decollo: nonostante le polemiche dei giorni scorsi per l’eccessivo costo dei tagliandi, si prospetta una bella cornice di pubblico per una notte storica per gli azzurri.