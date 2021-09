RILEGGI LIVE – Cagliari, Mazzarri: “A Napoli abbiamo fatto cose memorabili! Sono una macchina da guerra”

Termina la conferenza di Mazzarri

Aspetti da migliorare – “Devo dare a tutti i ragazzi più riferimenti possibili. Nella fase passiva è più semplice. Il problema è dare il gioco. La tecnica, il passaggio, i movimenti… Sto cercando di dare più certezza sulla fase difensiva. Se dovessimo dare la possibilità di dare ripartenze al Napoli sono micidiali. Al minimo errore sono macchine da guerra, si difendono compatti. Fanno fatica tutte sulle costruzioni, anche loro, figuriamoci noi. Il cambio d’allenatore in una fase così ci vuole pazienza per dare un’identità”.

Partita con il Napoli – “Mi aspetto il massimo di quello che può fare la mia squadra. Ho già avuto il primo dato con la Lazio e ho avuto dati diversi con l’Empoli. Ho visto cose bellissime e molto negative. E’ un periodo di raccolte dati. Poi abbiamo il Venezia, c’è la sosta, andranno via i nazionali ma inculcherò delle certezze a quelli che resteranno. Credo che se li alleno per una decina di giorni consecutivi li aiuterò ad avere certezze, cercare di dare un’identità precisa o due che si possono alternate. Domani dobbiamo il massimo di quello che possiamo dare, gliel’ho detto. Non sono un veggente, sono arrivato otto giorni fa. Speriamo di fare una grande gara. Lunedì tracceremo un’altra linea”.

Dopo l’Empoli – “Ho fatto vedere i filmati ai giocatori ed erano molto dispiaciuti per la sconfitta. C’è stata mancanza di lucidità contro l’Empoli. Se era un fatto mentale giocare in casa, la responsabilità davanti al pubblico per dare una soddisfazione, le gambe bloccate. Questo ha inciso e l’hanno capito anche loro. Gli ho fatto vedere il confronto di come erano reattivi con la Lazio e non lo sono stati con l’Empoli. Abbiamo fatto una buona riunione. Ognuno guardi se stesso per migliorare la propria forma, però hanno avuto tre giorni di tempo”.

Sul rendimento – “Si è provato anche sugli angoli dove si sono presi gol. Si sono fatti accorgimento. Nelle situazioni da fermo abbiamo fatto il possibile per migliorare gli aspetti. Dal punto di vista della difesa, non si sono fatte cose particolareggiati, ma globali. Quando avrò la squadra solida entrerò nel particolare per preparare anche una fase offensiva importante. Ma ci sono stati anche tanti rientri dall’infortunio, senza i 90 minuti nelle gambe. Non sono alibi, ma se questo entra in scena quando giochi tre partite a settimana diventa più difficile. Godin è rientrato da due giorni, altri non hanno fatto la preparazione. Mi son fatto dire quanti allenamenti hanno fatto dopo l’infortunio”.

Formazione – “Da quando sono arrivato io, non si è fatto un allenamento intenso. Non si è potuto fare. Vi prego di non pensare che cerco alibi, ma è l’evidenza. Se un allenatore non può valutare allenamenti intensi, si basa sulla partita precedente. Per vedere Mazzarri dovete darmi tempo, un mese o un mese e mezzo. Come quando prendi una squadra in estate e fai valere le tue idee. Cerco di sbagliare il meno possibile sulle sensazioni che ho e sulla partita precedente”

Pavoletti o Keita – “Con calma dopo la partita se mi chiederete che scelte ho fatto vi darò spiegazioni. Non parliamo troppo di tattica. Lasciamo stare, domani vedrete la formazione che penso che sia quello che ci dia di più”.

Napoli – “Loro mi hanno conosciuto per 4 anni, mi concentro sulla partita. Non mi aspetto niente. So che mi stimano perché con il club e la squadra sono cose memorabili. La mia testa è solo al Cagliari in questo momento, non penso a niente perché ci sono tanti problemi. Dobbiamo mettere in difficoltà una macchina da guerra. Si divertono a vincere, sembra che non facciano fatica e dobbiamo fare in modo di mettergli i bastoni tra le ruote”.

“Voglio specificare un concetto, a volte sembra che siamo un po’ approssimativi. Contro la Lazio per gran parte della gara bravi, non mi va di dire che il Cagliari si è adattata alla Lazio. Lo hanno fatto loro quando noi avevamo la palla e viceversa. Mi dà fastidio. Qualsiasi squadra deve far giocare il meno possibile la squadra avversaria. Lo fanno tutte le squadre che giocano bene. Con la Lazio lo abbiamo fatto molto bene, abbiamo avuto più occasioni di loro. Quando noi attaccavamo, loro difendevano 4-5-1, rientravano gli esterni. Poi ci sarebbe anche da aprire una discussione sulle caratteristiche dell’ala che è offensiva e rientra“.

Sulla partita – “Non mi piace parlare degli altri, io guardo la mia squadra. Voglio vedere il Cagliari ordinato e compatto come con la Lazio, ha gestito anche bene la palla. C’è bisogno di una squadra lucida e carico come in quella partita. La mia curiosità è la terza partita in una settimana e vorrei vedere le gambe come reagiscono. Come chi manderò in campo se avrà la brillantezza che ho visto con la Lazio, prima partita della settimana. Loro avevano riposato nella ‘settimana tipo’ e contro la Lazio hanno dato tutto. Si è pagato come si è visto con l’Empoli. Sono curioso di vedere se le risorse fisiche e mentali siano tornati a quel livello. Se l’hanno fatta bene con la Lazio, potrebbero farlo tranquillamente anche contro il Napoli, che è in un momento di forma migliore della Lazio“.

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, che domani tornerà a Napoli da avversario. La sfida tra Napoli e Cagliari si disputerà al Maradona nel posticipo domenicale, alle 20:45. I sardi stanno vivendo un pessimo periodo e vengono dalla sconfitta casalinga con l’Empoli per 0-2.