RILEGGI LIVE – Primavera 1, Napoli-Atalanta 1-0 (26′ D’Agostino)

Termina la gara. Primo successo in casa per gli azzurrini

95′ Corner per l’Atalanta, c’è il portiere davanti. De Nipoti colpisce di testa: pallone alto sopra la traversa

94′ Ancora Omar, ma il suo tentativo si spegne sul fondo

91′ Tiro di Omar: para Idasiak. Il pallone arriva a Mediero che prova la conclusione: pallone altissimo sopra la traversa

90’Concessi cinque minuti di recupero

90′ Occasione per il Napoli, contropiede degli azzurri con Pesce che mette a tu per tu Di Dona con il portiere dell’Atalanta: l’azzurrino si allunga la para e tenta il tiro che viene respinto da Dajcar in uscita

86′ Altra punizione per i nerazzurri dal limite dell’area: Idasiak si distende e manda in corner

84′ Sostituzione per gli azzurri: Gioielli entra al posto di Saco

82′ Super occasione per l’Atalanta, break di De Nipoti, che entra in area di rigore azzurra, e prova il tiro: bravissimo Idasiak a respingere a mano aperta

80′ Due cambi nel Napoli: escono Ambrosino e D’Agostino ed entrano Pesce e Toure

79′ Ammonito Mediero per un fallo su Saco

77′ Ancora bravo Idasiak, aiutato da Barba, ad uscire su Lozza

76′ Ci prova Renault: bravissimo Idasiak a deviare la conclusione in angolo

75′ Punizione da posizione pericolosa per l’Atalanta

74′ Ci prova Sidibe: para il portiere del Napoli senza problemi

73′ Cross pericoloso di Renault: bravissimo Idasiak ad uscire e a bloccare la sfera

72′ Sostituzione tra le fila bergamasche: Mediero subentra a Panada

71′ Lozza cerca di tirare, ma Saco compie un ottimo intervento e gli ruba la sfera

70′ Primo cambio per il Napoli: Mercurio entra al posto di Cioffi

66′ Altra sostituzione per mister Brambilla: esce Bernasconi ed entra Lozza

61′ Ci prova Renault: bravo Giannini a contrarre il tentantivo dell’avversario

53′ Break di Di Dona che prova il tiro: buona parata di Dajcar

46′ Subito tre cambi per l’Atalanta: Zuccon, Omar e Ceresoli subentrano a Chiwisa, Fisic e Regonesi

Iniziata la seconda frazione di gara

Si conclude il primo tempo

44′ Tiro altissimo di Chiwisa

43′ Cross di Renault, ma è bravissimo Barba ad anticipare De Nipoti

38′ Ci prova Cioffi con un tiro a giro: sfera che termina lontanissima dalla porta difesa da Dajcar

26′ Gooool del Napoli!!!!!!! Grandissima rete di D’Agostino, su assist di Ambrosino, con una conclusione dal limite dell’area che va dritta nel set. Primo gol stagionale per l’azzurrino.

20′ Cross di Renault per Fisic che colpisce di testa, ma il pallone si spegna sul fondo

18′ Punizione dal limite dell’area per l’Atalanta, tira Renault: Idasiak devia in angolo con una mano

16′ Fase di studio della sfida

7′ Conclusione dalla distanza di Ambrosino: pallone altissimo sopra la traversa

4′ Tiro di Chiwisa deviato in angolo

La partita iniziata

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-2-1): 1 Idasiak, 2 Barba, 33 Giannini, 19 Di Dona, 18 Hysaj, 3 Costanzo, 32 D’Agostino, 94 Saco, 10 Ambrosino, 15 Spavone, 11 Cioffi a disposizione 22 Boffelli, 6 Gioielli, 8 De Pasquale, 9 Pesce, 17 Flora, 24 Marranzino, 25 Mane, 26 Pontillo, 27 Spedalieri, 28 Marchisano, 71 Toure, 99 Mercurio allenatore Nicolò Frustalupi

Atalanta (3-5-2): 1 Dajcar, 2 Del Lungo, 7 Renault, 8 Sidibe, 18 Chiwisa, 21 Panada, 19 Fisic, 23 De Nipoti, 28 Regonesi, 30 Berto, 33 Bernasconi a disposizione 24 Sassi, 3 Ceresoli, 4 Zuccon, 11 Mediero, 15 Hecko, 17 Guerini, 27 Omar, 32, Giovane, 39 Lozza allenatore Massimo Brambilla

Benvenuti alla diretta testuale del match Napoli-Atalanta valido per la sesta giornata del campionato di Primavera 1. Gli azzurrini nell’ultimo turno hanno battuto il Milan in trasferta, mentre i bergamaschi hanno pareggiato 2-2 contro il Lecce. La squadra di Frustalupi cerca i primi punti in casa, visto le due precedenti sconfitte con Sampdoria e Pescara. (CLICCA QUI PER LA PREVIEW DEL MATCH)