La Roma di José Mourinho è riuscita a vincere al Meazza contro l’Inter. Una sconfitta che certifica il brutto inizio di stagione della squadra di Simone Inzaghi, sempre sconfitta negli scontri diretti. In vantaggio con Dimarco alla mezz’ora, il pareggio è stato segnato da Paulo Dybala. Proprio lui, l’argentino in procinto di vestire la maglia nerazzurra la scorsa estate. Gol vittoria, per l’1-2 finale in favore della Roma, segnato da Smalling.