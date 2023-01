Roma, Mourinho netto su Dybala: “Nessun giocatore del Napoli è bravo come Paulo”

In conferenza stampa Josè Mourinho ha esaltato cosi la sua stella Paulo Dybala. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha tanti buoni giocatori, ma nessuno come Dybala. Sono tanti bravi, ma nessuno a quel livello”. Poi ha proseguito: Karsdorp è fuori rosa? “Lo sarà fin quando vuole. Serve poco per stare in rosa, ora ha un piccolo problema, ma si allena da sempre in gruppo. Qualcuno in questo processo è stato bugiardo, lasciando un’immagine brutta di me e del club che non meritavamo. Rick dipende da lui”.