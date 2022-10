Roma-Napoli, trasferta vietata ai tifosi residenti in Campania, la nota dei giallorossi

La Roma, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato la limitazione nella vendita dei biglietti per il match casalingo contro il Napoli, che riguarda i tifosi residenti in Campania: “DISTINTI NORD OVEST (SETTORE OSPITI): I biglietti per questo settore sono dedicati esclusivamente ai tifosi della squadra ospite. La vendita per i Residenti nella regione Campania è vietata fino a nuove disposizioni eventualmente e successivamente comunicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Maggiori informazioni sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti, verranno comunicate nei prossimi giorni”.