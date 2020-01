Roma, Petrachi: “L’operazione Spinazzola-Politano era chiusa”

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di RAI Sport ha parlato dell’affare non concluso con l’Inter riguardo lo scambio Politano-Spinazzola:

“L’operazione Spinazzola-Politano era chiusa come già detto, per il tassello che arriverà ne parleremo nei prossimi giorni. Kalinic è in prestito dall’Atletico Madrid e faremo delle valutazioni, vediamo come va fino a giugno. Mettere un giovane dentro fa parte della nostra filosofia ma per ora è prematuro, per il futuro stiamo pensando di trovare un attaccante giovane”.