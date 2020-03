Ronaldo con un tweet: “Mia madre è stabile ed in ripresa”

Maria Dolores Aveiro, la madre di Cristiano Ronaldo, “è stabile e in ripresa in ospedale”. E’ l’aggiornamento dato dallo stesso fuoriclasse con un tweet sul suo profilo ufficiale, seguito da quasi 83 milioni di persone in tutto il mondo. “Grazie per tutti i messaggi di supporto per mia mamma. Attualmente è stabile e in ripresa in ospedale. Io e la mia famiglia – scrive Ronaldo – vorremmo ringraziare il team medico che si prende cura di lei e chiediamo gentilmente che ci venga data un po ‘di privacy in questo momento”.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020