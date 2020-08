RPN – Il Man City non avanza per Koulibaly, De Laurentiis chiaro: “Senza una grande offerta non si muove”

Marco Giordano, giornalista di Radio Punto Nuovo, ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Twitter riguardo la trattativa tra il Manchester City e Kalidou Koulibaly. Il Napoli continua a chiedere una cifra spropositata per il difensore senegalese e i Cityzens non sembrano fare passi in avanti nella trattativa: “De Laurentiis chiaro con i suoi collaboratori: “Senza grande offerta non si muove”. Il Manchester City non fa passi concreti, l’entourage spinge per far calare le pretese al Napoli. Senza cessione, non ci saranno arrivi in difesa“.

