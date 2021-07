Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Il kosovaro si è soffermato anche sulla partita con il Verona: “Napoli-Verona? Giocare per il Napoli è una professione in cui non ti puoi permettere di pensare al passato. Venivamo da un momento difficile a inizio stagione, poi ci siamo ripresi e con un miracolo siamo riusciti a giocarci l’accesso alla Champions, ma purtroppo non abbiamo raggiunto l’obiettivo”.