Rudi Garcia, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo allenatore del Napoli

Al termine di una stagione storica culminata con il terzo Scudetto, il sorprendente addio di Luciano Spalletti ha lasciato un vuoto importante in casa Napoli. Tuttavia, i campioni d’Italia ripartono da basi solide e hanno l’obbligo di mantenersi su questi livelli, cercando di ripetersi in campo nazionale e di fare ancora meglio in Europa. Lo sa bene Aurelio De Laurentiis che, appena ricevuta la notizia dal tecnico di Certaldo, si è messo in moto alla ricerca del suo sostituto, andando a vagliare una lunga lista di profili. Al termine di svariati sondaggi, il presidente dei partenopei ha optato per un nome a sorpresa, ovvero quello di Rudi Garcia.

Sarà l'ex tecnico della Roma ad avere il compito di mantenere alto l'entusiasmo a Napoli e di continuare a lottare per grandi traguardi, in vista di una stagione che deve essere quella della consacrazione.

In tanti hanno storto il naso alla comunicazione della scelta di De Laurentiis e in tanti nutrono dei dubbi sul profilo del nuovo ct. In Italia si ricorda l’allenatore francese soprattutto per la parentesi di due anni e mezzo alla guida della Roma, dal 2013 al 2016. Il tecnico aveva preso la guida dei giallorossi nella stagione 2013-14, all’indomani della pesantissima sconfitta nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, e quindi in un momento di crisi del club. Il suo lavoro nella Capitale è stato straordinario, con il record di 85 punti e due secondi posti di fila. Nella terza stagione le cose si erano complicate e la curiosità è che, al suo posto, arrivò a Trigoria proprio Spalletti. A Roma incontra anche Francesca Brienza, la sua attuale compagna, che lo seguirà poi in tutte le sue esperienze e dalla quale avrà anche un bambino nei prossimi mesi.

Il tecnico, prima di sbarcare in Italia, aveva allenato per cinque anni il Lille, portandolo anche alla conquista della Ligue 1 nel 2011. Dopo la Roma, la sua carriera riparte proprio dal campionato francese, con l’avventura all’Olympique Marsiglia, riportando subito la squadra dal 12esimo al quinto posto finale. L’anno successivo sfiora l’impresa in Europa League, raggiungendo la finale ma perdendo contro l’Atletico Madrid. In campionato arrivano solo un quarto e quinto posto che non esaltano la piazza. La sua ultima esperienza in Francia è al Lione, dal 2019 al 2021, ma anche qui non va oltre il quarto posto.

L’anno scorso Garcia è uscito dai radar europei ed è andato ad allenare in Arabia Saudita l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ma non porta a termine neanche la stagione perché a metà aprile risolve consensualmente il contratto. Le sue squadre giocano prevalentemente con un 4-2-3-1 o un 4-3-3, con tanto possesso palla e fraseggio, mentre in fase di non possesso c’è sempre un pressing molto alto. Una soluzione che quindi si può dire in continuità con il calcio di Spalletti, per non stravolgere completamente il progetto.